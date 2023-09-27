الجيش الإسرائيلي يعلن إعادة فتح معبر بيت حانون لدخول العمال من قطاع غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء يوم الأربعاء إعادة فتح معبر بيت حانون "إيرز" والسماح لعمال قطاع غزة بالدخول للعمل داخل إسرائيل.

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وقال منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية إنه تقرر اعتبارا من يوم الخميس إعادة فتح معبر بيت حانون "إيرز"، والسماح بمغادرة العمال من المعبر.

وأكد أن استمرار السياسة المدنية سيتاح بناء على تقييم الوضع والاستقرار الأمنيين.

من جهته أفاد الجيش الاسرائيلي بأن الإجراء مرهون بتقييم الأوضاع الأمنية.

وتفرض السلطات الإسرائيلية منذ تاريخ 17 سبتمبر الجاري منعا على دخول العمال الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر إيرز شمال القطاع وهو المعبر الوحيد لدخول الأفراد بين غزة وإسرائيل، وذلك على إثر تجدد الاحتجاجات الشعبية على السياج الحدودي لقطاع غزة.

المصدر: RT