مسؤولة مصرية تفضح بلوغرا شهيرا وتحذر المصريين بشكل عاجل

قالت رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، شيرين زكي، إنها فوجئت صباح اليوم عندما وجدت بلوغرا شهيرا، يروج لمطعم معروف في القاهرة، كانت قد تقدمت ببلاغات ضده.

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وتابعت رئيس لجنة سلامة الغذاء خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نزلت بحملة الساعة 2 بالليل وجبنا المخزن بتاع المسمط اللي روج ليه البلوجر، اللي مكانه في شارع جانبي مش معروف، وكمان قبلها بأسبوع كانت مباحث التموين عاملة حملة محترمة ضده، وطلعت بنفسي من المخرن والتلاجات طن وربع لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، على قد ما عربية الشغل استحملت، وكان في أضعاف الكمية دي كمان لسه في المخزن.

وأكملت: قامت خناقة كبيرة في الشارع والجيران اتفرجت من الشبابيك والشارع وقف على رجل، وتاني يوم كانت إدارة المسمط معلقة فرعين نور والناس لما قالت لهم مش كان في دكتورة هنا امبارح عملت لكم محضر قالوا محصلش ده احنا بنعمل افتتاح جديد.

ووجهت تحذيرًا للمواطنين بعدم تصديق أي بلوغر بسبب كثرتهم في كل المجالات، حيث أصبحت مهنة البلوجر سبوبة ومصدر دخل وأكل ببلاش، موضحة: حتى بعض الشيفات المشهورين للأسف دخلوا هذا المجال المشبوه، وأصبحوا يعتمدون على شكل الأكل اللي بيتصور بغض النظر عن مراعاة هذا المكان للاشتراطات الصحية السليمة.

المصدر: القاهرة 24