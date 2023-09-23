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وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة (صورة)

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وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة (صورة)
Gettyimages.ru
السعودية وإيران
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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

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وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وبحث الجانبان أيضا أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية ويخدم مصالح البلدين والشعبين.

وحضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبد العزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

المصدر: واس

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