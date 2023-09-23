"خوفا على حياته".. مناشدة يمنية للسيسي لعدم ترحيل قيادي في حزب المؤتمر الشعبي موقوف في مصر

توجهت مجموعة من الشخصيات اليمنية، نائبان واقتصادي ومحامي، برسالة إلى رئيس مصر عبد الفتاح السيسي يناشدونه النظر بوضع قيادي حزب المؤتمر الشعبي العام عادل الشجاع بعد اعتقاله في مصر.

وتوجه النائبان في البرلمان اليمني، شوقي القاضي وعبدالرحمن العشبي، ومعهم المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي، والخبير الاقتصادي عبدالسلام الأثوري، برسالة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، يعبرون فيها للرئيس السيسي عن قلقهم من أن هناك أخبار تفيد بعزم السلطات المصرية ترحيل الشجاع إلى اليمن.

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة رئيس جمهورية مصر العربية

المشير / عبدالفتاح السيسي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:

تحية تقدير وامتنان لمواقفكم والحكومة وجميع السلطات المصرية ووقوفكم إلى جانب الشرعية اليمنية والشعب اليمني، واستقبالكم أكثر من اثنين مليون مواطن يمني وتيسير… — شوقي القاضي (@shawkialkadhi) September 23, 2023

وأعرب هؤلاء أن ترحيل الموقوف إلى اليمن يعرض حياته للخطر حيث لا تتوفر فيها ضمانات واقعية لسلامته الشخصية. على حد تعبيرهم.

وكتب النائب في البرلمان باسمه ومن معه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. فخامة رئيس جمهورية مصر العربية.. المشير عبد الفتاح السيسي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد: تحية تقدير وامتنان لمواقفكم والحكومة وجميع السلطات المصرية ووقوفكم إلى جانب الشرعية اليمنية والشعب اليمني، واستقبالكم أكثر من 2 مليون مواطن يمني وتيسير كل سبل العيش والإقامة لهم في بلدنا الثاني مصر العروبة والكرامة".

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وأضاف: "فخامة الرئيس.. نحيطكم بأننا وببالغ القلق تلقينا نبأ اعتقال الأجهزة الأمنية للدكتور عادل الشجاع، الأكاديمي والسياسي والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، والمقيم مع زوجته وأبنائه في القاهرة، على أمل أن يُحال إلى النيابة العامة، لكنه إلى اللحظة لم يُحال، بل ومما زاد من قلقنا أن هناك أخبار تفيد بعزم السلطات المصرية ترحيله إلى اليمن، وهو ما يعرض حياته للخطر لما تعلمونه من اختلالات أمنية وظروف حرب وصراعات محفوفة بالمخاطر ولا تتوفر فيها ضمانات واقعية لسلامته الشخصية".

واختتم: "فخامة الرئيس.. كلنا أمل وثقة مطلقة في تدخلكم الإنساني بإطلاق سراحه، ولو بضمانة لمتابعة قضيته إن كانت عليه أي قضية أمام النيابة أو القضاء والعدالة، وعدم السماح بترحيله إلى اليمن.. حفظكم الله وحفظ الله شعب مصر واليمن وكل الأشقاء".

المصدر: RT