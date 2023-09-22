أستاذ جيولوجيا مصري يكشف عن كارثة بشأن "سد النهضة" الإثيوبي (فيديو)

كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية المصري عباس شراقي، عن خطورة "سد النهضة" الإثيوبي على مصر والسودان.

وأكد عباس شراقي خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن إثيوبيا خزنت نحو 41 مليار م3 من المياه خلف السد، حيث تعد سعة تخزين خطيرة جدا على مصر والسودان.

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وصرح شراقي بأن مئات السدود على مستوى العالم عرضة للانهيار، مما دعا الأمم المتحدة لمراجعة السدود حول العالم بعد ما حدث في مدينة درنة الليبية، وفق ما نقله موقع "مصر تايمز".

وأضاف أن دراسة الأرض جيولوجيا هو العامل الأساسي لبناء السدود.

وأوضح أن سد إثيوبيا جيولوجيا مهدد بسبب البراكين والجبال البركانية التي جعلت مياه الأمطار الغزيرة تسقط في فترات قليلة خاصة في أغسطس وسبتمبر.

واختتم أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية المصري بالقول إن "إثيوبيا من أكثر الدول المعرضة للزلازل في إفريقيا، مما يهدد مستقبل السد ويعرضه للإنهيار".

المصدر: وسائل إعلام مصرية