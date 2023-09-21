المغرب.. تطورات جديدة في ملف تعرض "تسونامي" للتسمم نتيجة للسحر والشعوذة (صورة)

قال موقع "هسبريس" إن الحالة الصحية للفنانة الشعبية إيمان تسونامي، مازالت تقلق محبيها بعد نفي شائعة وفاتها وتأكيد مرورها بأزمة صحية حرجة نتيجة تسمم حاد أدخلها قسم العناية المركزة.

وكشف مقرب من إيمان تسونامي في تصريح لـ"هسبريس"، أنه قام بزيارتها بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء ليطمئن على حالتها الصحية.

وأوضح أنها حاليا مستقرة لكنها لم تتجاوز بعد مرحلة الخطر، ومازالت تحت المراقبة الطبية.

وأفاد بأن عائلة تسونامي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة من أجل البحث في تفاصيل تعرضها للتسمم للمرة الثانية فيما فتحت السلطات تحقيقا في الأمر إلا أنها تنتظر تحسن حالتها الصحية لكي تأخذ أقوالها في الموضوع.

وكان مصدر لـ"هسبريس" قد أوضح أن الفنانة تسونامي سبق وأن تعرضت للأزمة الصحية ذاتها قبل سنوات، حين غابت عن الساحة الفنية بشكل مفاجئ، وتبين أن الحالة التي مرت منها كانت نتيجة تعرضها للسحر والشعوذة من طرف أحد المقربين، وهو الأمر الذي تكرر مرة أخرى وتسبب لها في تسمم حاد ومضاعفات خطيرة.

والأسبوع الماضي، انتشر بشكل واسع عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنانة المغربية إيمان تسونامي التي ترقد في المستشفى منذ أسابيع.

وكشفت ابنة إيمان تسونامي في اتصال هاتفي مع "هسبريس" أن والدتها على قيد الحياة، لكنها مازالت في غرفة العناية المركزة تصارع من أجل البقاء.

وأفادت بأن الحالة الصحية لوالدتها حرجة إذ تتنفس بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

/ Hespress

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي