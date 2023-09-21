صور استقبال الأسد والوفد المرافق له في الصين

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، على رأس وفد، إلى الصين، في أول زيارة منذ عام 2004، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية في مطار خانجو الدولي.

وذكرت رئاسة الجمهورية السورية أنه كان في استقبال الأسد والسيدة الأولى وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب رئيس المجلس الاستشاري في مقاطعة تشجيانغ جونغ شي وي، والسفير الصيني بدمشق وعقيلته.

وعلى طرفي السجادة الحمراء اصطف حرس الشرف وخلفهم مجموعة كبيرة من الأطفال الصينيين يحملون الأعلام ويغنون الأناشيد الوطنية والتراثية الصينية. كما قدم طفلان باقتي زهور للأسد وعقيلته.

ومن المقرر أن يجري الأسد ونظيره الصيني، شي جين بينغ، قمة مشتركة، وستشمل زيارته عددا من اللقاءات والفعاليات في مدينة هانغتشو والعاصمة بكين.

وتستضيف مدينة هانغتشو الصينية دورة الألعاب الآسيوية، حيث يقام حفل الافتتاح في 23 من سبتمبر الحالي، ووفق مصادر نقلت عنها صحيفة "الوطن" فإن الأسد سيحضر حفل افتتاح الألعاب الآسيوية.

المصدر: RT