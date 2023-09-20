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بالصور.. وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإيراني في نيويورك

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بالصور.. وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإيراني في نيويورك
Gettyimages.ru
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أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن الوزير سامح شكري استقبل نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقر بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء.

وعلى حسابه في منصة، "إكس"، نشر السفير أبو زيد صورا عن اللقاء، معلقا عليها بالقول: "وزيرا خارجية مصر و إيران يلتقيان الآن بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة".

هذا والتقى سامح شكري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدد من وزراء خارجية العديد من الدول، بينها  سيراليون وكندا وكرواتيا وأوغندا.

 وترأس شكري  مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وتم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب من جذوره، بما فى ذلك الفكر المتطرف، وتجفيف منابع تمويله.

المصدر: RT

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