الحوثيون يعلقون على زيارة الوفد إلى الرياض ولقاء مسؤولين سعوديين بينهم وزير الدفاع الأمير خالد

علق الناطق باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد عبد السلام، على زيارة وفد حوثي للرياض ولقائه بمسؤولين سعوديين بينهم وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب محمد عبد السلام: "في إطار المساعي المشكورة التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان لدعم السلام وإنهاء الأزمة الانسانية، أجرى وفدنا فور وصوله إلى الرياض لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي ناقشنا فيها بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة، وسنرفعها للقيادة للتشاور وبما يساعد في سرعة صرف المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني الذي يعاني منه شعبنا اليمني وبما يؤدي إلى حل عادل وشامل ومستدام".

في إطار المساعي المشكورة التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان لدعم السلام وإنهاء الأزمة الانسانية أجرى وفدنا فور وصوله إلى الرياض لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي ناقشنا فيها بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة، وسنرفعها للقيادة للتشاور وبما يساعد… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) September 19, 2023

هذا وأكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان فجر اليوم الأربعاء أنه التقى وفد صنعاء (الحوثيون) الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن.

وأمس الثلاثاء، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، أن وفد الحوثيين المفاوض يعتزم مغادرة الرياض، بعد جولة محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين.

المصدر: RT