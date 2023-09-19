 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن مقتل وإصابة أكثر من 600 جندي أوكراني وإسقاط مقاتلة "سو-25" و38 طائرة مسيرة

الرئاسة السورية: الأسد يبدأ زيارة إلى الصين يوم الخميس

أخبار العالم العربي

الرئاسة السورية: الأسد يبدأ زيارة إلى الصين يوم الخميس
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w2lo

أعلنت الرئاسية السورية أن الرئيس بشار الأسد سيزور الصين يوم الخميس، حيث سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين.

وقالت الرئاسة السورية إنه تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غد الخميس، على أن يتم عقد قمة سورية - صينية.
كما تشمل الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الأسد وعقيلته في مدينتي خانجو والعاصمة بكين. ويرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا