ملك المغرب يبرق شاكرا إلى قائد مجموعة الإنقاذ الإماراتية

شكر ملك المغرب محمد السادس فريق البحث والإنقاذ الإماراتي على البحث والإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب البلاد مشيرا إلى الأثر العميق لهذه المشاركة في أنفس أبناء الشعب المغربي قاطبة.

وأكد الملك محمد السادس في برقية الشكر والامتنان إلى قائد مجموعة البحث والإنقاذ لدولة الإمارات العربية المتحدة، اللواء علي المطوع، أنه "كان لمشاركة فريقكم الفعّالة إلى جانب أشقائكم المغاربة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا، بالغ الأثر وأعمقه في نفسنا ولدى الشعب المغربي قاطبة".

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وأكد محمد السادس أن هذه المشاركة الإنسانية الكريمة تجسد عمق ما يجمع الشعبين الإماراتي والمغربي من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الفاعل، داعيا اللواء المطوع إلى أن ينوب عنه في إبلاغ كافة أعضاء الفريق "أسمى عبارات شكرنا وعرفاننا على هذه المبادرة الشهمة، التي تعكس بحق ما تكنونه لبلدكم الثاني من عمق مشاعر المحبة الصادقة والتضامن الفاعل المعهودة في أبناء الشعب الإماراتي الأصيل".

وفي الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، وكان مركزه منطقة الحوز. وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

المصدر: هسبريس