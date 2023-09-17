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مصر.. المستشار محمد شوقي يؤدي اليمن نائبا عاما أمام السيسي

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مصر.. المستشار محمد شوقي يؤدي اليمن نائبا عاما أمام السيسي
السيسي يشهد حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما
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أدى المستشار محمد شوقي عياد، اليمين أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد نائبا عاما للجمهورية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن السيسي أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسؤولياته، في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقا للدستور والقانون.

مصر.. المستشار محمد شوقي يؤدي اليمن نائبا عاما أمام السيسي

المصدر: RT

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