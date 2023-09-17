مصر.. المستشار محمد شوقي يؤدي اليمن نائبا عاما أمام السيسي

أدى المستشار محمد شوقي عياد، اليمين أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد نائبا عاما للجمهورية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن السيسي أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسؤولياته، في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقا للدستور والقانون.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبًا عامًا

https://t.co/B7TF5w0bZm#السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي#الجمهورية_الجديدة#موقع_الرئاسة — رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) September 17, 2023

المصدر: RT