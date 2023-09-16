مقتل سبع نساء ورجل بصواعق رعدية وسيول في اليمن

تسبّبت صواعق رعدية أعقبتها السيول بمقتل سبع نساء ورجل وتدمير عشرات المنازل غربي اليمن، حسب مصادر طبية ومحلية اليوم السبت.

وقال الطبيب حمزة سعيد في مستشفى مديرية اللحية في محافظة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر لوكالة "فرانس بريس": "لقي ست نساء ورجل حتفهم، وأصيب ثلاثة بجروح، جراء صواعق رعدية في مديرتي الليحة والزهرة".

ونقلت وكالة "سبأ" عن مصادر محلية "مقتل أسرة من أربع نساء جراء صاعقة رعدية ضربت منزل المواطن محمد علي حداد في دير السليماني بمديرية اللحية".

وأشارت إلى "وفاة المواطن محمد يحيى زبل وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة، أدت أيضا إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة وتم إسعافهم للمستشفى".

وفي مديرية حيس القريبة، تسبّبت السيول بجرف عشرات المنازل، حسبما أفاد مسؤول محلي.

تسببت في أضرار بالغة بالمنازل والممتلكات.. موجة سيول وفيضانات تجتاح أجزاء واسعة من اليمن #الحدثpic.twitter.com/lNj8G3GLeS — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) September 8, 2023

الحديدة بعد تضرراكثر من 148 منزلاً في القطنة…سيول الأمطار تجرف عشرات المنازل في حيس:

https://t.co/TOiG5G4kJY — شبكة اليمن اليوم الاخبارية (@Yemen_todaynews) September 16, 2023

المصدر: أ ف ب