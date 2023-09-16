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في صالة حلاقة راقية بتركيا.. نجلاء المنقوش إلى الواجهة مجددا (صورة)

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في صالة حلاقة راقية بتركيا.. نجلاء المنقوش إلى الواجهة مجددا (صورة)
نجلاء منقوش
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عاد اسم وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى الواجهة مجددا بعد تداول صورة لها قيل إنها في صالون حلاقة نسائي بتركيا.

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مصدر حكومي لـ RT: إقالة نجلاء المنقوش من منصبها كوزيرة للخارجية
مصدر حكومي لـ RT: إقالة نجلاء المنقوش من منصبها كوزيرة للخارجية

ونشر صحفي ليبي على حسابه في منصة "X" اليوم السبت، صورة للمنقوش وعلق: "أنشر حصريا صورة حديثة لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في أغلى مزين في تركيا من المال العام".

وانهالت التعليقات بين منتقد لها في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادها بعد إعصار "دانيال" الذي أودى بحياة الآلاف، ومدافع رأى أن تصرفها عاديا، ولا يجوز التدخل في شؤون الناس الخاصة.

ولم تتمكن RT من التأكد من صحة الصورة أو مكان التقاطها، فيما نفى آخرون أن تكون صحيحة.

واختفت المنقوش أواخر أغسطس الماضي، بعد أن كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن لقائها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، ما أثار انتقادات حادة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورد فعل شعبيا غاضبا.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن رئيس الحكومة أقال المنقوش من منصبها وزيرة للخارجية، بعد إيقافها عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

المصدر: RT

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