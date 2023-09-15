بلينكن: التطبيع بين إسرائيل والسعودية ليس أمرا مضمونا

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية ليس أمرا مضمونا، ولن يعتبر بديلا للسلام مع الفلسطينيين.

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وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الجمعة، إن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، عندما سيتحقق، سيكون برأيي حدثا سيؤدي إلى تحول كبير في الشرق الأوسط وحتى أبعد منه، خارج المنطقة".

وأضاف: "ولكن ليس أمرا مضمونا أننا سنصل إلى ذلك".

وأكد أنه لا يمكن لتطبيع العلاقات بين البلدين أن يكون بديلا للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

المصدر: تاس