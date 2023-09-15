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فرق الإنقاذ الجزائرية تنتشل 18 ضحية من تحت الأنقاض بدرنة الليبية (فيديو)

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فرق الإنقاذ الجزائرية تنتشل 18 ضحية من تحت الأنقاض بدرنة الليبية (فيديو)
(الحماية المدنية الجزائرية)
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تمكنت فرق الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الجمعة، من انتشال 7 ضحايا من تحت الأنقاض بمدينة درنة الليبية التي تشهد خسائر كارثية نتيجة العاصفة "دانيال"، ليرتفع العدد إلى 18 ضحية.

وأكد بيان الحماية المدنية، اليوم الجمعة، أن عملية البحث من طرف عناصر الإنقاذ الجزائرية بمدينة درنة الليبية، متواصلة.

وأضاف البيان ذاته، أنه تم "العثور على 7 ضحايا تحت الأنقاض، كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 11 ضحية في وقت سابق بمدينة درنة".

وتم اخراج الضحايا من طرف عناصر الحماية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18 ضحية.

ونشرت الحماية المدنية مقطع فيديو، لجانب من تدخل فرق الغطاسين في البحر بمدينة درنة الساحلية. كما نشرت صورا لتدخل عناصرها بالمدينة التي تعرضت لإعصار قوي خلف عددا كبيرا من الضحايا.

ويشارك في عمليات البحث والإنقاذ فرقة الغطاسين، وفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة، وفرقة البحث والإنقاذ، والفرقة الطبية.

وأحدثت العاصفة "دانيال" في ليبيا دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة وخروج بعض المدن بالكامل عن السيطرة.

هذا وأغلقت السلطات الليبية مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات، حتى تتمكن فرق الإنقاذ من مواصلة البحث عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين وسط معلومات غير رسمية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 11300.

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المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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