مصر.. سيناء تشهد حدثا كبيرا بمشاركة روسيا

تستضيف مدينة دهب المصرية غدا انطلاق مهرجان "سيناء عاصمة السلام"، الذي يعقد تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية للتنشيط السياحي.

ويهدف المهرجان إلى تنشيط حركة السياحة بوجه عام، والسياحة الرياضية على وجه الخصوص، حيث من المقرر أن أن يشهد المهرجان تنظيم بطولة دولية في رياضة "الكيك بوكسينغ" بمشاركة 22 لاعبا محترفا من عدة دول مختلفة مثل روسيا ومصر وكازاخستان وهولندا والسودان والأردن.

ومن المقرر أن تعقد الجهات المنظمة للمهرجان مؤتمرا صحافيا مساء اليوم، للإعلان عن تفاصيل المهرجان كخطوة ترويجية للسياحة الرياضة في مدينة دهب.

وقال المهندس على خليفة، أحد منظمى مهرجان سيناء عاصمة السلام، إن "السياحة في سيناء حالة خاصة في النمط السياحي، وما نروج له هو إحداث تنمية في عالم الرياضة السياحية".

من جانبه، أفاد الكابتن محمد عبده، بطل العالم في الكيك بوكسينج، بأن مهرجان سيناء عاصمة السلام جاء لإحياء التواصل المجتمعي بين أهل سيناء والعالم، كنوع من السياحة الرياضية، لتروج لفكرة أن مدن سيناء قادرة على استضافة الأحداث العالمية.

المصدر: RT