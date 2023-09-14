خبراء عسكريون يحذرون من خطة إسرائيلية خطيرة تجاه مصر

حذر خبراء عسكريون في مصر من خطة إسرائيلية خطيرة تقوم إسرائيل بتنفيذها عن طريق إطلاق مجموعة من الأفلام والصور التي تروج لها بشكل كبير.

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وقال الخبير في الأمن القومي اللواء محمد عبد الواحد في تصريحات لـRT إن التقنيات الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعى يمكنها تغيير الأحداث وصياغتِها، مشيرا إلى أنه يجب توخي الحذر من الأفلام التي تروجها إسرائيل، وخاصة بعد موضوع أشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثم التشكيك في البطولات المصرية وحرب 73 وغيرها.

وأشار إلى أن معركة السادس من أكتوبر هي معركة عظيمة استطاع العرب فيها أن يستعيدوا الكرامة مرة أخرى ويحرروا الأراضي التي احتلت، وضحوا بأرواحهم وتصدوا بكل قوة للقوات الإسرائيلية.

من جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء نصر سالم إن الجيش المصري استطاع منذ

خمسين عاما في حرب أكتوبر الانتصار في معركة حاسمة والتفوق على الجيش الإسرائيلي وتم تحرير سيناء باستخدام السلاح الروسي المتميز.

وتابع: "بالرغم من قلة عدد الأسلحة التي واجهنا بها العدو إلا أن الله قد منّ علينا بالنصر لأننا نؤمن دوما بحقيقة أن السلاحَ بالرجال وليس الرجالُ بالسلاح".

وأشار اللواء نصر سالم إلى إصرار الحكومة الأمريكية وتدخلها سريعاً لوقف الحرب بعد أن تأكدت لديهم سيطرة الجيش المصري على مسار المعركة.

وقالت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، إن أكاذيب الموساد واستهدافها للجهات المعنية لن يغير من واقع الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في حرب يوم الغفران، حيث أن أكذوبة الموساد بشأن رجل المخابرات أشرف مروان، تهدف بالأساس إلى القيام بعمليات نفسية موجهة لجهات معينة في مصر وهي جزء من الحملات الدعائية الشعواء للتغطية على الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في حرب أكتوبر والذي تسبب في خسائر فادحة لهم وضياع شبه جزيرة سيناء وحتى يومنا هذا نرى أن الكتب والأفلام والمسلسلات في إسرائيل شغلها الشاغل هو الفشل الاستخباراتي وتسببه في عدم الإنذار بالحرب.

وأوضحت: "ما نعيشه هو عمليات نفسية وحرب شعواء الهدف منها التشكيك في رموزنا الوطنية علنا وسرا، وعلينا المواجهة بنفس السلاح هجوماً قبل الدفاع لأن اسرائيل لا يكسرها سوى سلاح الهجوم والمفاجأة وعلى الإعلاميين في مصر أن يكونوا جزءاً من الحملات الوطنية لمواجهة حروب الوعي الإسرائيلية وألا يكونوا جزءًا منها".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد نشرت مجموعة من الوثائق الخطيرة المتعلقة بحرب أكتوبر، والتي شملت تقييم القادة الإسرائيليين للحرب في اليوم السابق للمعركة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم