تحذيرات في إسرائيل بعد هجوم القرش في مصر

حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من هجمات سمك القرش بخليج إيلات بعد حادث تعرض سائحة لهجوم القرش بمدينة ذهب في مصر، مشيرة إلى أن الحادث وقع في منطقة ليست بعيدة عن إسرائيل.

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وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن حادثا صادما كاد أن ينتهي بالموت على شواطئ البحر الأحمر، عندما هاجمت سمكة قرش امرأة، تلقت العلاج الفوري وبفضل ذلك تم إنقاذ حياتها.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه أغلقت الشواطئ حتى إشعار آخر.

وكانت قد أعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد إغلاق أحد شواطئ مدينة دهب - مدينة البحر الأحمر الشهيرة بجنوب سيناء- بعد تعرض سيدة غير محلية لهجوم من سمكة قرش.

فيما لم تقدم الوزارة تفاصيل دقيقة عن مكان الحادث أو مدى إصابة المرأة، إلا أنه تم التأكد من أنها تلقت العلاج الفوري وأن حالتها الآن مستقرة.

ولفتت الصحيفة أن خبر هجوم القرش على الشاطئ المصري انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل مما أصاب الكثير بالهلع حيث أظهرت الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالحادثة مصطافين وهم في حالة رعب مما حدث.

المصدر: الإعلام الإسرائيلي