"وول ستريت جورنال": الغرب فشل في إقناع دول الجنوب بدعم أوكرانيا

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن خبراء ومسؤولين أن محاولات الولايات المتحدة وأوروبا لإقناع دول الجنوب بدعم كييف باءت جميعها بالفشل، ولاسيما في ظل موقف البرازيل وجنوب إفريقيا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن جان تيكاو الموظف السابق في وزارة الدفاع الألمانية رئيس المكتب الألماني للشراكة الاستشارية: "من الواضح أن الغرب فوجئ بامتناع دول الجنوب التام عن الانضمام إليه" في أزمة أوكرانيا، مشيرا إلى رغبة اللاعبين الرئيسيين كالبرازيل وجنوب إفريقيا في اتباع سياسة مستقلة تخدم مصالحهم على الساحة الدولية.

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وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر أخرى، إلى أن "استعداد المجتمع الدولي لانتقاد روسيا علنا انخفض بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، فضلا عن معارضة العديد من الدول مطالب أوكرانيا بتحصيل تعويضات من روسيا وتشكيل محكمة دولية لمحاكمة القيادة الروسية".

ورجحت الصحيفة أن تقوم دول الجنوب خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحويل اهتمام المجتمع الدولي من قضية أوكرانيا إلى القضايا التي تعتبر من أولويات الجنوب العالمي، مثل الفقر وتخفيف عبء الديون، والضغط على الدول الغربية للوفاء بالتزامات التنمية المستدامة حتى عام 2030.

المصدر: تاس