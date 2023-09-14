 
مباشر

"وول ستريت جورنال": الغرب فشل في إقناع دول الجنوب بدعم أوكرانيا

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1lh

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن خبراء ومسؤولين أن محاولات الولايات المتحدة وأوروبا لإقناع دول الجنوب بدعم كييف باءت جميعها بالفشل، ولاسيما في ظل موقف البرازيل وجنوب إفريقيا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن جان تيكاو الموظف السابق في وزارة الدفاع الألمانية رئيس المكتب الألماني للشراكة الاستشارية: "من الواضح أن الغرب فوجئ بامتناع دول الجنوب التام عن الانضمام إليه" في أزمة أوكرانيا، مشيرا إلى رغبة اللاعبين الرئيسيين كالبرازيل وجنوب إفريقيا في اتباع سياسة مستقلة تخدم مصالحهم على الساحة الدولية.

إقرأ المزيد
نيبينزيا: الدول الغربية تمارس ضغطا سياسيا على مالي
نيبينزيا: الدول الغربية تمارس ضغطا سياسيا على مالي

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر أخرى، إلى أن "استعداد المجتمع الدولي لانتقاد روسيا علنا انخفض بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، فضلا عن معارضة العديد من الدول مطالب أوكرانيا بتحصيل تعويضات من روسيا وتشكيل محكمة دولية لمحاكمة القيادة الروسية".

ورجحت الصحيفة أن تقوم دول الجنوب خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحويل اهتمام المجتمع الدولي من قضية أوكرانيا إلى القضايا التي تعتبر من أولويات الجنوب العالمي، مثل الفقر وتخفيف عبء الديون، والضغط على الدول الغربية للوفاء بالتزامات التنمية المستدامة حتى عام 2030.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"