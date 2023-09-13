المقداد يؤكد لنظيره اللبناني ترحيب سوريا بعودة جميع اللاجئين ويكشف ما يعيق عودتهم

أكد وزير خارجية سوريا فيصل المقداد لنظيره اللبناني عبد الله بوحبيب ترحيب بلاده بعودة اللاجئين السوريين لوطنهم وتقديم كافة التسهيلات وأن ما يعيق عودتهم هو الاحتلال التركي والأمريكي.

قال بيان وزارة الخارجية السورية إن الوزير المقداد شدّد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره بو حبيب على "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وأن الضرر الذي يصيب أحدهما يصيب الآخر". كما تم التركيز خلال الاتصال على موضوع عودة اللاجئين السوريين ووضع حد لكل ما يعيق هذه العودة.

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إلى ذلك، جدّد المقداد التأكيد على أن سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتقدم كل ما بوسعها لتسهيل عودتهم، مبينا أن "ما يعيق عودتهم هي العواقب الناجمة عن استمرار الاحتلال التركي والأمريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي ونهب ثرواتها بالإضافة إلى الآثار الكارثية لاستمرار تطبيق الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية المعادية للبنان وسوريا".

من جهته، أشار بو حبيب إلى أنّه سيترأس وفداً رسمياً لبنانياً لزيارة سوريا خلال فترة قصيرة لبحث قضية اللاجئين السوريين، معبراً عن حرص حكومة بلاده على التنسيق والتعاون مع سوريا في هذا الإطار.

المصدر: سانا