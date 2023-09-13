ليبيا.. رجال الصاعقة يعثرون على كميات من الذهب بمدينة درنة المنكوبة (فيديو)

قالت قناة "المسار" الليبية إن رجال قوات الصاعقة عثروا يوم الأربعاء على كميات من الذهب بمدينة درنة المنكوبة حيث جرى تسليمها إلى مكتب الأمانات والمفقودات.

ونشرت القناة مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" وثق ما وجده رجال الصاعقة.

إلى ذلك، ذكر موقع "المشهد" الليبي أن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، قالت الأربعاء إن الجيش أخلى مدينة درنة من جميع سكانها والصحفيين لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر من 6000 شخص ناهيك عن آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، علما أن الحصيلة غير نهائية.

المصدر: تلفزيون "المسار" اللليبي