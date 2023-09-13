آليات عسكرية مصرية على حدود ليبيا (صور)

تستعد القوات المسلحة المصرية لمساعدة الشعب الليبي والبدء في عمليات الإنقاذ والإغاثة، بعد العاصفة المدمرة التي ضربت البلاد وتسببت في العديد من الخسائر المادية والبشرية.

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قرر إرسال سفينة ميسترال الحربية إلى ليبيا، للعمل كمستشفى ميداني وصرف إعانات عاجلة لأسر المصريين المتوفين في إعصار دانيال في ليبيا.

وأوعز الرئيس المصري بتوجيه ميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لإعفاء الأشقاء في ليبيا من أية أعباء.

كما قرر الرئيس المصري إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الليبين الذين فقدوا ديارهم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات .. ويوجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم".

وتابعت الرئاسة المصرية: "الرئيس يوجه الشكر لأجهزة الدولة ولاسيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة".

المصدر: RT