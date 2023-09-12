عالم أزهري يعلق لـRT على حظر النقاب في المدارس المصرية

علق أستاذ الفقة المقارن في جامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن حظر ارتداء الطالبات غطاء الوجه (النقاب).

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وقال كريمة في تصريحات لـRT إن الإسلام أوجب على المرأة المسلمة المكلفة البالغة العاقلة، أن تغطي شعر رأسها من الناصية أي الجبهة إلى منتهى القطع وما بين الأذنين، وجسد هذه المرأة كله عورة ماعدا الوجه والكفين.

وأوضح أستاذ الفقة المقارن في جامعة الأزهر أن الدليل على ذلك هو من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، مشيرا إلى أن قرار وزارة التربية والتعليم بحظر النقاب في المؤسسات التعليمية هو قرار صائب لا غبار عليه.

وأكد أنه يؤيد قرار وزارة التربية التعليم سواء في مؤسسات التعليم المدنية وأيضا الازهرية، كما ينبغي على مؤسسات الدولة جميعها حظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات، أما خارج العمل وتلك المؤسسات ارتداء المرأة للنقاب حرية شخصية ومباح.

وأضاف أن هذه القرار صائب كونه يمنع الطائفية في الوطن، مشيرا إلى أن تغطية وجه المرأة ليس له أصل في الإسلام.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، قد أعلنت "حظر النقاب في المدارس وأن غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا وإنما اختياري".

وأوضحت الوزارة أنه "يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها - النقاب - ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة".

وشددت وزارة التعليم، خلال الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، على أنه "في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم