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مراسل RT: هزات أرضية ضربت بعض مدن العراق (فيديو)

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مراسل RT: هزات أرضية ضربت بعض مدن العراق (فيديو)
RT
هزات أرضية ضربت بعض مدن العراق
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أفاد مراسل RT في العراق، فجر الاثنين، بأن هزات أرضية ضربت بعض المدن العراقية في شمالي ووسط البلاد.

وذكر مراسلنا أن سكان محافظات بغداد وأربيل والسليمانية ودهوك وصلاح الدين وكركوك، شعروا بهزات أرضية بعد منتصف الليل.

من جهتها، أفادت وكالة "شفق نيوز" بأن هزتان أرضيتان ضربتا فجر يوم الاثنين محافظة دهوك في إقليم كردستان، ومدينة كركوك من دون معرفة حجم الأضرار.

وبحسب المراصد الزلزالية، فقط بلغت شدة الهزة في دهوك 4.6 على مقياس ريختر، وفي كركوك 4.7 درجات.

هذا، ولم تصدر السلطات العراقية حتى الآن أي بيان بشأن الهزات الأرضية.

المصدر: RT + "شفق نيوز"

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