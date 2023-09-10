مراسل RT: هزات أرضية ضربت بعض مدن العراق (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، فجر الاثنين، بأن هزات أرضية ضربت بعض المدن العراقية في شمالي ووسط البلاد.

وذكر مراسلنا أن سكان محافظات بغداد وأربيل والسليمانية ودهوك وصلاح الدين وكركوك، شعروا بهزات أرضية بعد منتصف الليل.

من جهتها، أفادت وكالة "شفق نيوز" بأن هزتان أرضيتان ضربتا فجر يوم الاثنين محافظة دهوك في إقليم كردستان، ومدينة كركوك من دون معرفة حجم الأضرار.

وبحسب المراصد الزلزالية، فقط بلغت شدة الهزة في دهوك 4.6 على مقياس ريختر، وفي كركوك 4.7 درجات.

هذا، ولم تصدر السلطات العراقية حتى الآن أي بيان بشأن الهزات الأرضية.

🔴 الان :: أهالي أربيل يخرجون الى الشوارع

بعـــد لحظات مـــن شعورهم بالهزة الارضية pic.twitter.com/SuHY5H6tI7 — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) September 10, 2023

المصدر: RT + "شفق نيوز"