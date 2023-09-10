الجزائر.. التحقيق يكشف العلاقة بين بوتفليقة وشركة "اللوحات الإشهارية"

توصلت التحقيقات الواسعة في ملف الفساد المتعلق باللوحات الإشهارية (الطرقية) بالجزائر إلى أن المالك الحقيقي للشركة المتخصصة بذلك هو ابن أحد أشقاء الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ونقلت مصادر "الشروق"، أن صاحب الشركة المدعو "ح. م"، هو مجرد مسيّر فقط، بينما المالك الفعلي لهذه الشركة هو ابن شقيق الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، وحصل أموالا كبيرة من خلال استفادته من عدة صفقات وكانت تحظى بـ"الحصرية" في تسيير وتسويق جميع اللوحات الإشهارية، وكذا تثبيتها على مستوى العديد من ولايات الوطن، خاصة الجزائر العاصمة، وذلك خلال 17 سنة منذ سنة 2006، رغم أن الشركة مدانة لعدة بلديات بالعاصمة، كما أنها لم تكن تدفع المستحقات المالية لولاية الجزائر، ناهيك عن التهرب الجبائي بسبب عدم دفعها للضرائب.

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وكشفت مصادر "الشروق، أن قضية "البزنسة" في الإشهار، والتي يحقق فيها حاليا القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي، ستجر أكثر من 200 مسؤول على مستوى البلديات من فئة أمناء عامين ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية البلدية بعاصمة البلاد.

المصدر: الشروق