لماذا لن تتعرض مصر للإفلاس؟

رد الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، على التقارير التي تتحدث عن إمكانية إفلاس مصر في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها العالم، بعد إعلان بنوك أمريكية الإفلاس رسميا.

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وقال الخبير الاقتصادي المصري في تصريحات لـRT: "في البداية يجدر تعريف ما هو إفلاس الدولة أو الإفلاس السيادي. الافلاس السيادي هو مصطلح يعبر عن عدم قدرة دولة على سداد ديونها أو التزاماتها المالية بشكل كامل أو جزئي، وقد يصاحبه إعلان رسمي من الحكومة بعدم السداد أو السداد الجزئي لديونها المستحقة، أو التوقف الفعلي عن الدفعات المستحقة، ويأتي هذا عادة نتيجة تعرض الحكومة لمشاكل في التدفقات النقدية بسبب عوامل مختلفة مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف الاستثمار، وما إلى ذلك".

وتابع: "أما السؤال هل الدولة المصرية معرضة لخطر الإفلاس فهو يحتاج إلى نقاش مستفيض. تجدر الإشارة إلى أن إعلان الإفلاس هو قرار حكومي تتداخل فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما تجدر الإشارة إلى أن حالة الإفلاس لها مظاهر اقتصادية عديدة، مما يعني أن السقوط لا يأتي فجأة، بل تدريجياً، على مدى فترة زمنية قد تمتد إلى عقد من الزمان أو أكثر".

وأشار أبو الفتوح: "وفي الحالة المصرية، فمن المرجح أن الحكومة لن تسمح حتى بأدنى تهديد بتخلف جزئي للسداد. وتضطر الحكومة إلى اتباع سياسة التقشف، سواء من خلال خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات العامة عبر الأدوات المختلفة، فضلا عن بيع الأصول المملوكة للدولة".

وأوضح الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك عناصر قوة رغم الأزمات، إذ تعتبر مصر واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الرغم من التحديات والأزمات التي واجهها خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تمتلك عناصر قوة تمكنها من الصمود والنمو.

ونوه بأن مصر لديها موقع جغرافي فريد، إذ تقع على تقاطع قارتي إفريقيا وآسيا، وتحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق البحر الأحمر. وليس ذلك فقط، بل تمتلك مصر قناة السويس، وهي أحد أهم الممرات المائية في العالم، والتي تربط بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. هذا الموقع الاستراتيجي يجعل مصر نقطة حيوية للتجارة العالمية ومركزا للنقل واللوجستيات، وبفضل قناة السويس وموقعها الجغرافي، يمكن أن تجذب مصر الاستثمارات في مجال النقل واللوجستيات.

وتابع: "كذلك تمتلك مصر قوة بشرية كبرى وهذا يمنح الاقتصاد المصري قاعدة استهلاكية ضخمة جاذبة للمستثمرين المحلين والأجانب استهداف هذه السوق الكبيرة لتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى امتلاك مصر قطاع زراعي ينتج مجموعة متنوعة من المحاصيل للاستهلاك المحلي والتصدير، وقطاع صناعي متنوع، كما تعتبر مصر واحدة من أهم وجهات السياحة في العالم حيث يشكل قطاع السياحة مصدرا مهما للإيرادات بالعملة الأجنبية".

وأكد أبو الفتوح أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أن البلاد تمتلك عناصر قوة مميزة تجعلها قادرة على الصمود والنمو.

المصدر: RT