المغرب.. الشرطة القضائية تحقق في استيلاء شخصيات على ممتلكات بارون مخدرات معتقل

تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المغرب منذ أشهر بحثا معمقا في تداعيات قضية مواطن من دولة مالي والموجود حاليا رهن الاعتقال، بعد إدانته في قضايا التهريب الدولي للمخدرات.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن مصدرا أمنيا أفاد بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعكف في هذه المرحلة من البحث على التحقق من شبهة تورط بعض الأشخاص المعروفين في التصرف في منقولات وعقارات متحصلة من عائدات إجرامية، بالإضافة إلى جمع كل القرائن والأدلة التي من شأنها التثبت من الادعاءات الصادرة عن المتورط الرئيسي في هذه القضية.

وأشار الموقع المغربي إلى أن منابر إعلامية محلية وأجنبية نشرت مؤخرا مقالات تفيد بأن منتخبين وأشخاصا معروفين في منطقة الشرق وبمدينة الدار البيضاء تورطوا في الاستيلاء على عقارات ومنقولات مواطن من دولة مالي، وذلك بعدما استغلوا اعتقاله في قضية كبيرة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وأوضح المصدر الأمني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا في هذا الموضوع بعد إشعار النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد المسؤوليات بشكل دقيق في هذه القضية.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي