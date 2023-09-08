سفير العراق في ليبيا سابقا يكشف تفاصيل عودة "أبو نضال" إلى العراق ومقتله

كشف سفير العراق في ليبيا سابقا علي سبتي الحديثي كيف عاد القيادي الفلسطيني (أبو نضال) إلى العراق متخفيا بعد أن طرد منه.

وأضاف السفير الحديثي في "برنامج قصارى القول"، أن أبو نضال عاد إلى العراق بعد أن طرد من أراضيه عام 1983، متخفيا ومتسللا بجواز سفر يمني وعبر الحدود الإيرانية.

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وبخصوص عملية مقتل أبو نضال التي لا تزال غامضة، لفت السفير إلى "أن أبو نضال قتل في شقة في العراق، حيث توجهت القوات الأمنية العراقية للقبض عليه".

ولفت السفير إلى أن سبب عودة أبو نضال هو "جزمه بأن العراق سيحتل وبالتالي يبحث عن دور له في الأراضي العراقية في ظل القوى المحتلة".

المصدر: RT