إعلامي مصري يهاجم المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي ويحذر من لعبة خطيرة (فيديو)

هاجم الإعلامي المصري، مصطفى بكري، المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، معلقا على دعوته "الإخوان المسلمين" للعودة للمشهد السياسي، قائلا: "أنت تلعب لعبة خطيرة".

وعلق الإعلامى مصطفى بكري على دعوة طنطاوي، أحد المرشحين المحتملين للرئاسة لعودة الإخوان للمشهد السياسي قائلا:" هذا يزعج أي أحد يخاف على البلد.. هذا الذي يجري اتفاق جرى في لبنان بواسطة عراب الإخوان أيمن نور".

وأوضح خلال برنامجه "حقائق وأسرار" موجها كلامه لطنطاوي: "أنت تلعب لعبة خطيرة.. ترشح أنت وغيرك وأعطي وجهة نظرك.. لكن لا تبقى أداة للإخوان وتذكر ما عمله الإخوان".

وقال مصطفى بكري إن "جماعة الإخوان تعرف كيف تخطط كل 11 سنة والذي يتوافق مخططها مع الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مشيرا إلى "أنه منذ بداية تأسيس جماعة الإخوان 1928، بعد 11 عاما انتقلت من مرحلة الدعوة لمرحلة الجهاد وتسليح الجماعة".

وسأل بكري أحمد طنطاوي قائلا: "أصدق كيف وأنت تجلس مع من يدمر بلادنا"، مضيفا "لماذا قابل المرشح المحتمل أحمد طنطاوي أيمن نور، ولو أيمن نور تجنى عليه ولم يقابله لماذا لم ينف ذلك، لكن لم يرفض ولم ينكر".

وأضاف بكري: "هناك اتفاق غربي مع جماعة الإخوان للضغط على المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية لإعادة الإخوان للمشهد مرة أخرى".

وشدد متسائلا: "يا ترى هل نعرف المخطط أو سوف نبقى نشاهد ونترك السيسي يدخل معركته بنفسه".

وواصل بكري مخاطبا طنطاوي: "كل من يدعو لعودة جماعة الإخوان يرتكب جريمة في حق هذا الوطن.. قف أمام الرأي العام وقل إنك لا تدعم عودة الإخوان واتخذ إجراء مع مدير حملتك".

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المصدر: وسائل إعلام مصرية