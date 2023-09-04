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القضاء العراقي يحكم ببطلان اتفاقية خور عبد الله مع الكويت (فيديو)

أخبار العالم العربي

القضاء العراقي يحكم ببطلان اتفاقية خور عبد الله مع الكويت (فيديو)
AP
مينآء أم قصر في خور الزبير
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قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت.

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وذكرت المحكمة في بيان لها أنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم الاثنين الموافق 4 /9 / 2023 في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 ".

وأضافت أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب" .

واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تمت المصادق عليها في بغداد يوم 25 نوفمبر 2013، تنفيذا للقرار رقم 833، الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993.

المصدر: RT

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بوتين وأردوغان يختتمان مباحثاتهما في سوتشي