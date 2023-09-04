رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى جوبا في زيارة رسمية

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان صباح اليوم الاثنين إلى عاصمة جنوب السودان جوبا فى زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يجري البرهان مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، حول العلاقات الثنائية وسبل دفع التعاون وتعزيزه بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع فى السودان.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل.

المصدر: RT