السعودية تلقي القبض على مصري بسبب مادة خطرة

ألقت السلطات السعودية القبض على مصري في المملكة لترويجه مواد مخدرة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأعلن الأمن العام السعودي إلقاء شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية القبض على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو.

وأوضح الأمن العام أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وقد أطلقت السلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية حملة واسعة ضد مروجي المخدرات في المملكة، خاصة في ظل انتشارها خلال الفترة الأخيرة.

وطالب الأمن العام السعودي بضرورة الإبلاغ عن أي عمليات ترويج للمخدرات أو تداول لها أو وترغيب بها في المملكة عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الخُبر بالمملكة العربية السعودية، القبض على مصري لارتدائه عباءة نسائية على الطراز الأمريكي وحذاء نسائيا في أحد المراكز التجارية في المنطقة الشرقية.

المصدر: وكالات