مصر.. تطورات جديدة في أزمة السجائر

قررت شركة الشرقية للدخان في مصر اتخاذ قرار عاجل بزيادة إنتاج السجائر بنسبة 40% لتوزيعها على الأسواق المحلية.

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وجاء ذلك بعد زيادة أسعار السجائر بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث وصلت أسعار سجائر الكليوباترا إلى مستويات تاريخية خلال الفترة الماضية.

ولجأت شركة الشرقية للدخان إلى زيادة الإنتاج لرفع الإنتاج والضخ في الأسواق، وزيادة المعروض بوفرة، حيث تخطت كمية التوزيع حوالي الـ 150 مليون سيجارة يوميًا على الأسواق بمختلف المحافظات.

وجاء ذلك لمحاولة السيطرة على ارتفاع أسعار السجائر وجشع التجار، ولرفع الإنتاج والضخ في الأسواق المحلية، حيث تراجعت أسعار السجائر 20 جنيها ليصبح سعر العلبة 40 جنيها بعد ارتفاعها بشكل كبير مؤخرًا.

وجاء الانخفاض في أسعار السجائر بسبب قرار شركة الشرقية للدخان بزيادة الإنتاج، ووجود مراقبة على الأسواق لمتابعة ومنع جشع التجار.

وكشف المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، أن شركة الشرقية للدخان تتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرفة، والتأكد من حسن توزيعها للجمهور لتغطية احتياجات المستهلكين، وتلبية احتياجات السوق.

يذكر أن شركة الشرقية للدخان رفعت كمية الإنتاج بنسبة 15% لتلبية احتياجات السوق المحلي، ثم لجأت إلى رفع الإنتاج مرة أخرى بنسبة 25% لتغطية احتياجات المواطنين.

المصدر: القاهرة 24