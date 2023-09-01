مقتل شاب مصري بطريقة مروعة في لبنان (صورة)

لفظ شاب مصري أنفاسه الأخيرة وأصيب شقيقه بجروح خطيرة في جريمة مروعة في العاصمة اللبنانية بيروت، وصفتها وسائل إعلام لبنانية بأنها جريمة محزنة.

وقالت صحف لبنانية إن "جريمة مروعة هزت منطقة أبو شاكر على الطريق الجديدة في بيروت، حيث تعرض الشاب زياد المصري لهجوم بالسكاكين بعد نشوب اشتباك بينه وبين مجموعة من الشبان من آل الصوصة، وبسبب الجروح البالغة التي أصيب بها الشاب المصري، فارق الحياة متأثرا بإصاباته".

ويذكر أن الشاب الراحل زياد المصري، الذي لقي مصرعه، كان متزوجا ولديه ولد، ويبلغ من العمر حوالي 30 عاما، وهو يعمل بوظيفة حارس في بلدية بيروت.

في تطور آخر، أصيب شقيق زياد، مهند المصري، أيضا خلال الحادث بإصابات بالغة، ووصفت حالته بالحرجة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث يخضع للمراقبة الطبية المستمرة.

بعد وقوع الحادث، تحركت القوى الأمنية في لبنان بصورة فورية والتحقيق في الجريمة، حيث تمكنت من توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بهم للتحقيق معهم والكشف عن ملابسات الحادث والدوافع وراءه.

المصدر: القاهرة 24