مصر.. البرادعي يثير تفاعلا بتدوينة ساخرة بخصوص رئيس الغابون المخلوع

علق محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق، على الانقلاب في الغابون والرئيس علي بونغو بطريقة ساخرة، ما أثار تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، كتب محمد البرادعي: "الرئيس على بونغو ووالده عمر بونغو يحكمون الغابون منذ 56 عاما.. لعل شعب الغابون يكون صبورا بعض الشيء ويعطي الرئيس على بونغو فرصة لاستكمال مشروعه".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه التدوينة، حيث علق أحدهم قائلا: "الغريب يا دكتور إن فيه ناس متفاجئة إنه حكم آل بونغو انتهى بانقلاب عسكري"، وأضاف آخر ساخرا: "الرئيس ينضج ويعطي ثماره بعد 100 سنة على الكرسي".

الغريب يا دكتور ان فيه ناس متفاجئة

انه حكم آل بونحو انتهى بانقلاب عسكري #انقلاب_الجابونhttps://t.co/w2CWAl0l3e — سلام الهواري (@salamelhawary1) August 30, 2023

الرئيس ينضج ويعطى ثماره بعد 100 سنة على الكرسى 🤣🤣🤣 — standing alone (3lwani) Ⓜ (@hakim3lwani) August 31, 2023

جدير بالذكر أنه فور إعلان لجنة الانتخابات في 30 أغسطس فوز بونغو بحصوله على 64,27% من الأصوات، أعلنت مجموعة من العسكريين عبر التلفزيون "إنهاء النظام القائم"، وإلغاء نتائج الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود "حتى إشعار آخر".

وأعلن الانقلابيون أنهم قرروا بالإجماع تعيين بريس أوليغوي نغويما رئيسا للبلاد للفترة الانتقالية.

المصدر: RT