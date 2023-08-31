أذربيجان تعلن تعرض سفارتها في لبنان لاعتداء (صور + فيديو)

أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان أن مجموعة أشخاص من أصول أرمنية اعتدت على مبنى السفارة الأذربيجانية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "مجموعة مكونة من نحو 50 شخصا قامت بكسر السياج المحيط بالمبنى الإداري للسفارة في بيروت وألقت زجاجات تحتوي طلاء ومتفجرات على المبنى"، مؤكدة أن "الاعتداء لم يسفر عن إصابة أي من موظفي السفارة".

تعرضت سفارة جمهورية #أذربيجان في #بيروت للإعتداء من قبل المتطرفين الأرمن، الحمد لله أنه لا توجد أي إصابات. pic.twitter.com/py0IPX0GiB — Imran M.Sadikhov (@negotiator79) August 31, 2023

وأشارت إلى أن "قوات الأمن وصلت إلى المكان بعد إبلاغ الجهة المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية بالاعتداء، إلا أن المحرضين نجحوا في الفرار من المنطقة"، مبينة أنه تم رفع مذكرة إلى وزارة الخارجية اللبنانية لتحديد هوية مرتكبي هذا الاعتداء على السفارة واعتقالهم".

وأكد البيان زيادة التدابير الأمنية في السفارة واستمرار التحقيقات الخاصة بالاعتداء.​​​​​​​

المصدر: menafn