مصر.. عالم آثار يطالب بعودة رأس نفرتيتي ويوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح

كشف عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، تفاصيل إطلاقه حملة لاسترداد آثار مصر المنهوبة.

وأكد زاهي حواس خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية يوم الأربعاء، أن الاستعمار سرق آثار مصر بالقوة، مضيفا أن المتاحف في أوروبا والولايات المتحدة ما زالت تمارس الاستعمار وتشتري الآثار المسروقة مما يشجع اللصوص على نهبها.

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وأشار حواس إلى أن المتحف المصري الكبير يضم كنوز مصر الأثرية، ولذلك نسعى لإعادة رأس نفرتيتي وحجر رشيد والقبة السماوية.

وصرح بأنه طالب بعودة رأس نفرتيتي إلى مصر لخروجها بطرق غير قانونية.

وأوضح أن وثيقة استرداد الآثار وقع عليها أكثر من 200 ألف، مشيرا إلى الهدف هو الوصول إلى مليون توقيع.

وكشف عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، أن أغلب من وقعوا على العريضة أجانب.

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وأوضح عالم الآثار المصري أن فرنسا عثرت على حجر رشيد ومنحته للإنجليز منذ 200 عام، معتبرا حجر رشيد أيقونة الآثار المصرية.

وأكد أن القانون البريطاني يمنع خروج القطع الأثرية، مبينا أن محامية بريطانية تسعى لتغيير القانون وذلك بتوقيع 200 ألف على عريضة حتى يتسنى تغييره.

كما وجه زاهي حواس رسالة إلى اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حيث قال "لديك واجب تجاه بلدك بالمشاركة في حملة استرداد الآثار المصرية وتبني توقيع 200 ألف شخص لإعادة حجر رشيد"، مشيرا إلى أن 4 آلاف وقعوا حتى اللحظة على وثيقة إعادة حجر رشيد من لندن.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري