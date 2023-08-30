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مصر.. مجلس الوزراء ينفي مد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ"أون لاين" من المنزل

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مصر.. مجلس الوزراء ينفي مد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ
Globallookpress
مصر
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نفى مجلس الوزراء المصري في بيان، مساء الأربعاء، شائعة مد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

وقالت الحكومة في بيان: "تداول منشور منسوب لمجلس الوزراء يتضمن قرارا بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، وقد تم نفي تلك الأنباء تماما".

وأكدت الحكومة أن "المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء".

وأشارت في بيانها إلى أن "قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ "أون لاين" قد صدر ليتم تطبيقه خلال شهر أغسطس الجاري فقط، ولن يتم مد هذا القرار خلال شهر سبتمبر المقب".

وناشدت "العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

المصدر: RT

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