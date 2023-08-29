خبير يتحدث عن بداية "غير مبشرة" لمفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا

تحدث خبير المياه المصري عباس شراقي، عن بداية "غير مبشرة" للجولة الثامنة من المفاوضات المتعلقة بسد النهضة بين الدول الثلاث "مصر، والسودان، وإثيوبيا".

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وأوضح شراقي في تصريحات لـRT أن اجتماع القاهرة الأول ضمن الجولة الثامنة التي بدأت الأحد 27 أغسطس 2023 واستمرت يومين انتهى دون تقدم يذكر في الموقف الإثيوبي طبقا لتصريحات وزارة الري المصرية دون الافصاح عن تفاصيل المباحثات.

وأضاف أنه كان متوقعا طبقا للموقف الإثيوبي على مدار الإثني عشر عاما الماضية، ولكن كان لدينا أمل مشوب بالحذر الشديد على أن يكون هناك تغير فى الموقف الإثيوبي وإبداء مرونة تقابل المرونة المصرية التي وصلت إلى التوقيع المنفرد لصيغة اتفاق واشنطن بالأحرف الأولى.

ونوه بأن رئيس الوفد الإثيوبي سيليشي بكلي أعلن عن عقد جلسة أخرى في سبتمبر القادم في أديس أبابا لتحقيق اتفاق كامل في إطار المدة المقررة وهي أربعة أشهر، ويبدو أن الموقف الإثيوبي ثابت في رفض كل المحاولات التي تؤدي إلى اتفاق عادل للدول الثلاث.

وأكد شراقي أن استئناف المفاوضات يجب أن يكون مبنيا على خطوط رئيسية لسيرها أهمها وجود أطراف دولية فاعلة في المفاوضات في إطار جدول زمني محدد.

وكانت وزارة الري المصرية قد أعلنت انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي 27 و28 أغسطس بشأن مفاوضات سد النهضة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد غانم، أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.

وأكد في هذا السياق على أن "مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن".

وقد انطلقت يوم أمس الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم