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أول تدخل من الحكومة المصرية في قضية "طائرة الكنز" في زامبيا

أخبار العالم العربي

أول تدخل من الحكومة المصرية في قضية
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أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أن السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا.

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كما أكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقاً لقواعد القانون الدولي، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم، بعد اتهامهم في قضية الطائرة الخاصة التي كانت على متنها مجموعة كبيرة من الأموال والذهب بالإضافة إلى الأسلحة.

وكانت السلطات الزامبية أعلنت، مصادرتها محتويات طائرة خاصة وصلت إلى مطار "كينيث كاوندا الدولي"، قادمة من مطار القاهرة، وعلى متنها نحو 5.7 مليون دولار نقدا، و127 كيلو غراما من سبائك معدنية يُشتبه في كونها ذهبا، وخمسة مسدسات وسبِع خزن ذخائر، و126 طلقة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

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