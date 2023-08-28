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الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة لهذا العام

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الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة لهذا العام
الإمارات
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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية "NCM"، إن الإمارات سجلت يوم السبت الماضي أعلى درجة حرارة لها هذا العام عند 50.8 درجة مئوية (123.4 درجة فهرنهايت).

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وأضاف المركز في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "تم تسجيل درجة الحرارة في وتييد بمنطقة الظفرة في أبوظبي، عند الساعة 02:45 ظهرا بالتوقيت المحلي".

وأشار إلى أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها في الإمارات، كانت صباح يوم السبت الماضي، عند 26.4 درجة مئوية في الفرفار بالفجيرة، في تمام الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحد كانت قد سجلت الشهر الماضي 50.1 درجة مئوية.

المصدر: RT

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