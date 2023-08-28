الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة لهذا العام

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية "NCM"، إن الإمارات سجلت يوم السبت الماضي أعلى درجة حرارة لها هذا العام عند 50.8 درجة مئوية (123.4 درجة فهرنهايت).

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وأضاف المركز في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "تم تسجيل درجة الحرارة في وتييد بمنطقة الظفرة في أبوظبي، عند الساعة 02:45 ظهرا بالتوقيت المحلي".

وأشار إلى أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها في الإمارات، كانت صباح يوم السبت الماضي، عند 26.4 درجة مئوية في الفرفار بالفجيرة، في تمام الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحد كانت قد سجلت الشهر الماضي 50.1 درجة مئوية.

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 50.8 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 50.8 °C in Owtaid (Al Dhafra Regen) at 14:45 UAE Local time. pic.twitter.com/4dynNQUvkr — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) August 26, 2023

المصدر: RT