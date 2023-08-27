مصر تعتقل إسرائيليا بسبب خطأ فادح.. وتحرك عاجل من سفارة تل أبيب (صورة)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اعتقال مصر لشاب إسرائيلي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في شبه جزيرة سيناء كان بحوزته طلقات نارية وذخيرة.

إقرأ المزيد

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية hعتقلت دانييل حاييم، البالغ من العمر 24 عامًا من مدينة "حولون" الإسرائيلية في معبر طابا الخميس الماضي.

وقالت هيئة البث إن الشاب يعمل حارسا أمنيا ونسي الرصاص في حقيبته، مشيرة إلى أنه في قضايا مماثلة في الماضي انتهت بالغرامة والترحيل، لكن في هذه الحالة تم إرسال الشاب إلى الاعتقال لفترة طويلة ومصادرة هاتفه المحمول>

وأوضح الإعلام العبري إن السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تتابع القضية وأرسلت محاميا للاستئناف على قرار اعتقاله.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن حاييم (24 عاما) ألقي القبض عليه يوم الخميس الماضي على معبر طابا أثناء توجهه لقضاء إجازة في سيناء بعد العثور بحوزته على خمس رصاصات من مسدس تركه بالخطأ في حقيبته، حيث يعمل حاييم في شركة أمنية ويحمل رخصة سلاح.

وبعد التحقيق مع الإسرائيلي تم تمديد اعتقال حاييم لمدة 15 يومًا في محكمة نوبيع ، كما تمت مصادرة هاتفه المحمول ونقله إلى مركز احتجاز في نوبيع وسمح لأصدقائه الذين كانوا معه بمواصلة الرحلة.

وتوجهت أسرة الشاب الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وطلبت مساعدته، حيث تعمل الوزارة والقنصل في القاهرة على إطلاق سراحه في أسرع وقت.

وأعلن المحامي الإسرائيلي، بوعز كونيج، الذي يمثل حاييم، أنه يدرس الاستئناف على قرار الاعتقال.

وبحسب المحامي فإن حاييم شاب عادي خدم كاملا في الجيش الإسرائيلي ونسي الرصاص عن طريق الخطأ.

وأضاف: "اعتقال الإسرائيليين بالرصاص في حقائبهم أمر شائع جدا ، لكن في جميع الحالات تنتهي بعد يوم أو يومين بالترحيل والغرامة، لكن ليس من الواضح لماذا قرر المصريون أن يصبحوا أسوأ في هذه المرة ويتم حبسه لمدة 15 يوما".

وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الواقعة قائلة: "تم اعتقال مواطن إسرائيلي وقد جرى إنهاء خدمته العسكرية مؤخرًا من الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس أثناء إقامته في سيناء وهو يحمل الرصاص في حقيبته وتم تمديد اعتقاله 15 يوما، وقد تم التعرف على القضية والتعامل معها من قبل السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وإن إدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج على اتصال بالعائلة والأطراف المعنية منذ لحظة الإعلان عن الاعتقال".

ودعت الخارجية الإسرائيلية مواطنيها لتوخي الحذر أثناء زيارة سيناء حيث أن تنفيذ العقوبات في مصر أصبح الآن أمرا صارما ولذلك ينصح بفحص الحقائب والأمتعة بدقة قبل التوجه إلى سيناء أو الوصول إلى المطار.

وأوضحت خارجية تل أبيب أن مصر تمنع دخول الطائرات بدون طيار، والزوارق المطاطية، وخزانات الأوكسجين للغوص، والزلاجات المائية، والتلسكوبات والمناظير بأنواعها، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، والملابس العسكرية، والكاميرات الأمامية للسيارات، والكاميرات الاحترافية، والخفية، وكاميرات تحت الماء والمخدرات والرصاص والمفرقعات والألعاب النارية والقنابل والمطبوعات والألوان.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن قلق المصريين الرئيسي يكمن في إمكانية الاستيلاء على المعدات من قبل عناصر إرهابية محلية واستخدامها في أنشطتهم المسلحة.

وأكدت تل أبيب أن الحشيش بجميع أشكاله، حتى للاستخدام الشخصي أو الطبي، محظور في سيناء، وأن بعض المسكنات والأدوية الطبيعية قد تكون مشبوهة.

وقبل أسبوع، تم اعتقال المواطن الإسرائيلي ناهوراي يتسحاق تامسيت البالغ من العمر 18 عامًا في سيناء، بعد دخوله في مواجهة مع السكان المحليين لرفعه علم حركة يهودية متطرفة واندلعت مواجهة مع السكان وتحولت لأعمال شغب في قلب مدينة نوبيع حيث كان يقيم وبعد أكثر من يوم، أطلقت قوات الأمن المصرية سراحه من الاحتجاز.

المصدر : يديعوت أحرونوت + هيئة البث الإسرائيلية