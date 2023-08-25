الجيش الصومالي يحرر مدينة تعتبر من أكبر معاقل حركة "الشباب"

أعلن الجيش الصومالي يوم الجمعة السيطرة على مدينة البور في وسط الصومال، التي كانت من أكبر المعاقل لحركة "الشباب" المتشددة.

ووصف قائد جيش الصومال، إبراهيم شيخ محي الدين، في كلمة له نشرت على "فيسبوك"، السيطرة على المدينة بأنها تمثل "انتصارا لكافة الصوماليين".

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وكانت مدينة البور في ولاية غلمدغ تحت سيطرة حركة "الشباب" المتحالفة مع تنظيم "القاعدة" منذ 16 عاما، وشنت الحركة هجماتها انطلاقا من المدينة.

وأطلقت الحكومة الصومالية عملية عسكرية لتحرير أراضي البلاد من "الشباب" قبل عام، وقد حررت خلالها مناطق شاسعة بوسط الصومال.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد أن الجيش سيقضي على حركة "الشباب" في غضون 5 أشهر.

المصدر: وكالات