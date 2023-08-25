تسمم 8 أشخاص من وجبة عشاء في حفل زفاف شرق الجزائر

ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن المصالح الصحية بولاية باتنة شرق الجزائر، سجلت ليلة أمس حالة تسمم جماعي، تعرض لها 8 أشخاص، عقب تناولهم وجبة عشاء في حفل زفاف.

وذكرت المصالح الصحية بدائرة تازولت في ولاية باتنة أن "أعراض التسمم ظهرت على الضيوف عقب تناولهم وجبة العشاء، ليتم نقلهم إلى عيادة المدينة، ثم تم تحويلهم الى المستشفى الجامعي".

هذا وصرح رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة، بأن مستشفيات الولاية لم تسجل خلال شهري يونيو ويوليو، إلا 42 حالة تسمم فقط، وهو تراجع كبير في عدد حالات التسممات الغذائية مقارنة بالسنوات الماضية.

وقد أرجع متتبعون أن أسباب هذا التراجع يعود لوعي المواطنين والتجار معا، الذين تحسنت سلوكياتهم الاستهلاكية والتجارية بشكل كبير.

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المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية