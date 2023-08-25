"وسام على صدري".. مفتي مصر يشكر السيسي

وجه مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجديد الثقة به وبقائه في منصب مفتي الديار المصرية.

وقال علام: "وسام على صدري، التمس أن أقدم شيئا للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها".

وأضاف المفتي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة صدى البلد، إن "دار الإفتاء ماضية في رؤيتها التي تعبر عن تحضر وفهم الرسالة المحمدية، والوصول إلى مصالح الناس، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، بالإضافة إلى التبصير بقضايا الأمة التي اختطفت لفترة طويلة".

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وتابع: التفسير لدى البعض حول الدين الإسلامي كان مبنيا على مفاهيم وتعاليم غير صحيحة، وتجديد الثقة يحملنا الكثير من المسؤوليات في المرحلة المقبلة".

المصدر: مصر تايمز