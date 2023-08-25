"حماس": ندين قرار بريطانيا بالوقوف ضد حكم "العدل الدولية" بشأن الاحتلال الإسرائيلي

دانت حركة "حماس"، قرار بريطانيا بالوقوف ضد حكم لمحكمة "العدل الدولية"، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتقديمها لرأي يعارِض مبدأ تقديم الحالة أمام المحكمة الدولية.

وذكرت "حماس"، اليوم الجمعة، في بيان: "هذا القرار يأتي في إطار توالي السياسات البريطانية الداعمة للاحتلال، والتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، بدءا من إصدار وعد بلفور المشؤوم، الذي منح الاحتلال مشروعية مزعومة على أراضينا المحتلة، وليس انتهاء بتغاضي الحكومات البريطانية، عن جرائم الاحتلال الفاشي، وجيشه ومستوطنيه بحق شعبنا وأطفالنا وأرضنا ومقدساتنا".

وأكدت الحركة أن "الموقف البريطاني يناقض قيم العدالة والحق، بتكبيله يد العدالة الدولية عن لجم جرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية".

ودعت "بريطانيا والمجتمع الدولي إلى التوقف عن العبث بالقانون الدولي والإنساني والكيل بمكيالين، وتحمل مسؤوليتهم بإنهاء الاحتلال الصهيوني، ومحاسبة قادته على جرائمهم، ورفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني الأعزل ودعم حقه في الحرية وتقرير المصير".

وقالت حركة "حماس" في وقت سابق، إن التلويح الإسرائيلي بتوسيع رقعة استهداف الفلسطينيين سيؤدي إلى تصعيد المواجهة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة جاهزيتها للرد على أي عدوان إسرائيلي.

هذا وأكد رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، في وقت سابق، أنه لن يكون هنالك أي حلول سياسية أو أمنية في الضفة الغربية، وأن "الحل الوحيد هو رحيل الاستيطان الصهيوني من الأراضي الفلسطينية".

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المصدر: RT