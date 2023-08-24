"صاعقة تضرب برج ساعة مكة.. أزهري يحذر البشرية بعد العواصف الشديدة في السعودية

ضربت مكة المكرمة عاصفة قوية، ما أدى إلى صعوبة تواجد بعض المعتمرين بالحرم، وفقا لما أظهرته بعد الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعقب انتشار الفيديوهات على السوشيال ميديا، قال البعض إن تلك المشاهد من علامات الساعة وأنها مذكورة في القرآن والسنة، فيما قال آخرون إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة لا سيما أنه متكرر سابقا وليست المرة الأولى.

وقال الشيخ محمد حماد، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله قال في كتابه الكريم: هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (13).

وأضاف العالم الأزهري أن الرعد والبرق من آيات الله سبحانه وتعالى، يرسلهما الله كإنذار للبشر على ما يرتكبونه من معاصي ومخالفات ليرجعوا عنها، ولا يتمادوا فيما يفعلونه، ومن ثم على الإنسان أن يتعظ ويرجع عما يفعل، لا سيما عند رؤية تلك الآيات.

وأوضح العالم الأزهري أن ما حدث بالسعودية من صاعقة أو عاصفة ووقع على إثرها أشجار أو هواء شديد وما حدث لبرج الساعة لا يعد علامة من علامات الساعة كما يدعي البعض، ولكنها إنذار للبشر على ما يرتكبونه من معاصي ومخالفات.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لآثار العاصفة على الحرم الشريف بمكة، ورصد الفيديو التساقط الغزير للأمطار على الحرم المكي، الذي كان فيه عدد كبير من المعتمرين والمصلين.

وأظهر فيديو آخر مشهدا مرعبا لصاعقة تضرب برج الساعة الشهير في مدينة مكة المكرمة ليظهر خط برق يضيء بقوة بين السماء وسارية البرج، وأظهرت عدة مقاطع فيديو، أعمدة الكهرباء وهي تميل بشكل غير مستقر على الطرق، وكذلك صورة للحالة الجوية غير المستقرة.

المصدر: القاهرة 24