رئيس وزراء مصر الأسبق: "بريكس" تمثل بديلا لزيادة الاستثمارات

اعتبر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري الأسبق، أن العالم يعيش أزمات اقتصادية نتيجة ما وصفه بـ"مغامرات الدول الكبرى"، التي تدفع ثمنها الدول النامية.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، قال حازم الببلاوي إن "تجمع "بريكس" يمثل بديلا للدول التي تسعى إلى تنويع استثماراتها والبحث عن بدائل جديدة تسهم في دعم الاقتصاد وجذب استثمارات من أقطاب متعددة".

وشدد الببلاوي على أن الدولة المصرية أخذت مسارا اقتصاديا جادا نحو الإصلاح، إلا أن أزمتي فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرتا بتداعيات سلبية على كل الدول، ومنها مصر.

وأكمل: "هذه الأزمات الدولية لم تصنعها الدول النامية، لكنها دفعت ثمنها"، مؤكدا أهمية العمل على الحد من مشكلة الزيادة السكانية وإصلاح التعليم، بما ينعكس على التنمية الاقتصادية الشاملة.

المصدر: "الوطن"