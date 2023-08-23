 
مباشر

مصر.. تعويم ناقلة غاز طبيعي مسال بعد جنوحها في قناة السويس (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. تعويم ناقلة غاز طبيعي مسال بعد جنوحها في قناة السويس (صور)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vwre

نجحت الهيئة العامة لقناة السويس بتعويم ناقلة غاز طبيعي مسال جنحت في المجرى الملاحي للقناة، في الساعات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء، دون تعطل المجرى الملاحي.

وأوضح الهيئة العامة لقناة السويس أنها دفعت على الفور 5 قاطرات بحرية لإعادة تعويم الناقلة في مسارها الصحيح.

وتبحر ناقلة الغاز المسال الجانحة في قناة السويس تحت علم سنغافورة، وتدعى "BW LESMES"، وتبلغ طاقتها الاستعابية 170799 مترا مكعبا من الغاز المسال.

مصر.. تعويم ناقلة غاز طبيعي مسال بعد جنوحها في قناة السويس (صور)BW LESMES
مصر.. تعويم ناقلة غاز طبيعي مسال بعد جنوحها في قناة السويس (صور)BW LESMES

المصدر: "القاهرة 24"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا